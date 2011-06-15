Курсовая работа срочно

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Сравнителбный анализ существующих информационных систем корпоративного планирования и бюджетирования. Есть материаоы для помощи в написании. Моя аська: 234-277-888. Срок - завтра, 14-15:00.

13 лет назад
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)