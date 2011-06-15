Реферат: "Оперативная хирургия"

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Необходим реферат на тему "Способы фиксации свиней, мелких жвачных, плотоядных и птиц".

;Предмет "Оперативная хирургия".

Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина.

;Объем - 20 страниц, чтобы было указано не менее 5-ти источников литературы.

Сроки - завтра или послезавтра.

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад