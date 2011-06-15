Реферат: "Оперативная хирургия"

Дипломная работа по экономике. Специальность «Мировая экономика» Вуз – Казанский гос. фин.-экон. университет. Оригинальность – не менее 80%. Срок: 1 глава – 5 июля (оплата 1/3), проверка, потомо сроки согласовываем дополнительно. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ Введение 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим реферат на тему "Способы фиксации свиней, мелких жвачных, плотоядных и птиц".
;Предмет "Оперативная хирургия".
Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина.
;Объем - 20 страниц, чтобы было указано не менее 5-ти источников литературы.
Сроки - завтра или послезавтра.
- Похожие заказы
- $300Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $10
Написать комментарии к листингу программы на С++Завершен13 лет назад
- $100
Нужно реализовать передачу текстового файла через звуковой канал, закодирую букву в звук, и передать через колонок и микрофона от одного компьютера к другому.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Корректировка диплома бух учет или написание новой работы 16,06Завершен13 лет назад
Курсовая работа по дисциплине история экономических учений тема Фридких Хайек Дорога к рабству: pro et contra объем: стр. 25-30 срок: 16 июня есть рекомендованный список лит-рыЗавершен13 лет назад
Нужно доработать согласно комментариям в файле. Оригинальность по advego plagiatus требовалась от 70% Сейчас же она 47% Срок сегодня до 22:00 по мск или укажите свой срок. Файл http://narod.ru/disk/15958716001/курсоваяII.doc.htmlРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать 10-15 стр. текста за 2-3 дня по истории Башкирской АССР. Оплата - 10 wmu / стр. по факту. Оставляйте мейл, скайп для связи.Завершен12 лет назад
Необходимо написать курсовую работу на тему "Договор поставки" по ГК РФ. Количество страниц: 25, включая введение и заключение. Срок - до этого воскресенья. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: Курсовая должна быть проверена на антиплагиат. Не допускается менять буквы "о" на ...Завершен12 лет назад
- $25
Нужна курсоваяя работа на тему "Свободное программное обеспечение для проведения занятий по компьютерной лингвистике" Методические рекомендации во вложении.Закрыт12 лет назад
Требуется написать курсовую работу по теме "Оценка платежеспособности предприятия" Работа должна содержать 2 части - теоретическую и практическую. В теоретической части должны быть описаны следующие пункты: -определение оценки платежеспособности -зачем нужна эта оценка и зачем проводится -описать несколько разных типов ...Завершен12 лет назад