Курсовая Свободное ПО в компьют. лингвистике

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна курсоваяя работа на тему "Свободное программное обеспечение для проведения занятий по компьютерной лингвистике"

Методические рекомендации во вложении.

13 лет назад
Xfire
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Mreven
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$1
1 день