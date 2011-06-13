Курсовая Свободное ПО в компьют. лингвистике

Требуется написать курсовую работу по теме "Оценка платежеспособности предприятия" Работа должна содержать 2 части - теоретическую и практическую. В теоретической части должны быть описаны следующие пункты: -определение оценки платежеспособности -зачем нужна эта оценка и зачем проводится -описать несколько разных типов ...