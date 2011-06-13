Электронная цифровая подпись

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка268 просмотров
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Нужна разработка программы, реализующей цифровую подпись. Язык программирования - любой, кроме Арибаса, предпочтительнее С++. Необходима сама работающая программа + описание: руководство пользователя, интерфейс, алгоритм работы, листинг. Примерный образец - во вложении.

13 лет назад
yafor
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад