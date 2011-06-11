Доработать курсовую по истории

Нужен человек, который может быстро отредактировать курсовую.

Тема : "ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г."

Курсовая состоит из 2-х глав, нужно отредактировать последнюю главу.

Там проблема следующая: в последней главе рассматривается период 14-17 гг., когда нужно только 17-го года. Так вот необходимо так отредактировать чтобы глава касалась непосредственно революционных событий 17-го года (найти информацию), все что касается 14-16 гг. нужно удалить (оставляя только моменты с источниками).

+ отредактировать по ГОСТУ весь курсач (т.е. проверить на ошибки и несоответствия ГОСТУ). Стандарт прикрепляю.