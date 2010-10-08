Fromastral

Дмитрий Хабибуллин Fromastral

 
35 летБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Представитель творческого объединения "ProFFessional"

Творческое объединение “Professional” это:

- мастера слова (пиарщики, копирайтеры и переводчики)

- мастера звука (дикторы, исполнители, композиторы, аранжировщики и звукорежиссеры)

- мастера дизайна и графики

- мастера сайтостроения

Автор сетевого проекта "Тот День"

Портфолио
Отзывы заказчиков
traid-invest
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$120
10 баллов
13 лет назад
Рекламный ролик для компании Traid-invest
Хороший специалист, ролик понравился. Будем работать дальше.
traid-invest
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Статьи на тему инвестирования
Отличный исполнитель. Сделал за ночь, статьями очень довольны.