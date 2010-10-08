Представитель творческого объединения "ProFFessional"
Творческое объединение “Professional” это:
- мастера слова (пиарщики, копирайтеры и переводчики)
- мастера звука (дикторы, исполнители, композиторы, аранжировщики и звукорежиссеры)
- мастера дизайна и графики
- мастера сайтостроения
Автор сетевого проекта "Тот День"
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Портфолио
- Женский металлический голос152 просмотра
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
13 лет назад
Хороший специалист, ролик понравился. Будем работать дальше.
$60
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал за ночь, статьями очень довольны.