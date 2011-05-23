Рекламный мульт

Создание анимационного презентационного ролика компании в Adobe After Effect.
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Здравствуйте, я представляю интересы одного стартапа (по своей сути сервис скидок), в Июле месяце мы запускаем рекламную кампанию вирусного характера. На данный момент готов и утвержден сценарий ролика. Продолжительность – 1 минута. Главного персонажа придумывать не надо – он есть (наш фирменный слон). Сценарий передам выбранному исполнителю.
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