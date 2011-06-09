Создание или редактирование элементов флеша

АнимацияЗавершен11 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть флеш сайт www.casada-ua.com. Исходника флеш анимации нет. Необходимо переделать кое что на сайте. В основном это связанно с кубиками которые отображаются в продукции. Некоторые надо удалить а некоторые добавить

13 лет назад
yakupil-igor
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
P_Helen
Елена 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Спасибо большое Елене. Все сделала как договаривались. Сроки отличные.
Сотрудничество не вызывало трудностей. Заказчик адекватный. Работать было легко и интересно. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Несложный gif баннер

    $50

    Баннер на красном фоне. Шрифт на Ваше усмотрение. Также придумайте, куда можно вставить логотип (http://dver.ru/images/logo.gif). Баннер меняется в течение нескольких секунд. Показы следующие: 1. СУПЕР АКЦИЯ 2. ГОРЯЧАЯ СКИДКА -25% (во второй строке, шрифт чуть больше) 3. Двери «ЛЮКС» 4. 4575 грн. (в ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash анимация для сайта

    Требуется оперативно разработать flash заставку для главной страницы сайта. В ней будет три черно-белые картинки, каждая из которых, при наведении мышкой, увеличивается и выдвигается вперед, под каждой картинкой есть своя текстовка, которая проявляется при ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отредактировать flash заставку (срочно)

    Необходимо изменить текст и добавить пункты меню в flash шапке сайта. Исходник в наличии. Работа срочная. Жду предложения сейчас. Оперативно приму разумные предложения. Обсудить можно в скайпе, я на связи.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка конфигуратора движений человека.

    Нужен аниматор\программист на Flash с знаниями того как делать приложения на Iphone. Или Аниматор low poly персонажей. Деньги и сроки обговариваются индивидуально. Обязательные требования: Необходимые навыки для Flash разработчика: 1. Должно быть сделано на флеш так, чтобы можно было использовать на ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cделать анимацию 2 героев

    Нужно сделать анимацию героев DotA, как сдесь http://rghost.ru/7340971 1 герой это Lord of Avernus Abaddon (http://media.playdota.com/hero/12/character.gif) 2 герой - The Centaur Warchief Bradwarden (http://media.playdota.com/hero/17/character.gif)

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пересобрать флеш ролик и сохранить как DVD

    Есть видеоролик, составленный из нескольких флешевых файлов, исходники которых у меня есть. Там крутятся текст и фотки. В чем суть анимации можно увидеть, скачав файл: http://narod.ru/disk/14096792001/rolik1.swf.html Нужно: 1. Замедлить движение всех текстов в два раза и ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Эффект текста

    Необходимо перенести эффект (как во вложении) на другой текст. Срок: завтра до 11:00 (по мск).

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рекламные мультики

    Не знаю сколько это может стоить - предлагайте. Нужны для сайта bogach_._biz 1-3мин мультик без портфолио не писать цена обязательно

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад