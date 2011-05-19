P_Helen

Елена P_Helen

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Внимательна, работолюбива, нравится постоянно познавать новое.

Порядочность гарантирую.

Портфолио

Отзывы заказчиков

iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Баннер "Обучение имиджу в Анталии"
Инифиативный работник. В краткие сроки переделала все, о чем попросили. Спасибо!
Чёткое техническое задание. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Флеш-баннер
Сделано отлично.
Все материалы для работы предоставлены, оплата вовремя. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
yakupil-igor
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание или редактирование элементов флеша
Спасибо большое Елене. Все сделала как договаривались. Сроки отличные.
Сотрудничество не вызывало трудностей. Заказчик адекватный. Работать было легко и интересно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нужен Flash-баннер
Получился очень классный баннер! Качеством работы довольны. Правки кое-какие были без проблем внесены. Приятно, что Елена постоянно на связи. Всем рекомендуем к ней обращаться! Только положительные эмоции от работы с этим исполнителем. 10 балов!
Работой с заказчиком довольна. Предоставил конкретное задание. Четко и понятно сформулировал изменения. Оплата произведена быстро. Рекомендую к сотрудничеству. 10 баллов.
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