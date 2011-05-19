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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Инифиативный работник. В краткие сроки переделала все, о чем попросили. Спасибо!
Ответный отзыв
Чёткое техническое задание. Своевременная оплата.
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделано отлично.
Ответный отзыв
Все материалы для работы предоставлены, оплата вовремя. Сотрудничеством довольна.
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо большое Елене. Все сделала как договаривались. Сроки отличные.
Ответный отзыв
Сотрудничество не вызывало трудностей. Заказчик адекватный. Работать было легко и интересно. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
14 лет назад
Получился очень классный баннер! Качеством работы довольны. Правки кое-какие были без проблем внесены. Приятно, что Елена постоянно на связи. Всем рекомендуем к ней обращаться! Только положительные эмоции от работы с этим исполнителем. 10 балов!
Ответный отзыв
Работой с заказчиком довольна. Предоставил конкретное задание. Четко и понятно сформулировал изменения. Оплата произведена быстро. Рекомендую к сотрудничеству. 10 баллов.