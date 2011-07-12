Баннер "Обучение имиджу в Анталии"

Нужно сваять пару flash-баннеров для сайтов. Одни - 145 px по ширине (высота - по мере надобности), второй - 226 х 60 px. Необходим хороший уровень. Срок исполнения: 2-3 дня, не больше. Прошу обращаться людей, которые обладают ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика баннера: обучение имиджу в Анталии, недельное обучение
Фон: желательно в сине-зелено-голубых тонах, либо фон море (только не на весь слайд, естественно), чтобы была ассоциация с морем и зеленью, отдыхом, можно пляж (песок)
Текст:
1 слайд. ОТДОХНИ И ПРЕОБРАЗИСЬ С Art&Image! (все максимально крупно)
2 слайд. Неделя обучения и отдыха в солнечной Анталии!
3 слайд. Отель 5 звезд, гала-ужин, экскурсии!
4. слайд. Прием заявок до 20 июля! Звоните: 787-35-00, 787-35-05
Баннер будет располагаться в сайдбаре на http://www.portal-woman.ru/
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