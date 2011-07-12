Баннер "Обучение имиджу в Анталии"

БаннерыЗавершен24 заявки408 просмотров
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Тематика баннера: обучение имиджу в Анталии, недельное обучение

Фон: желательно в сине-зелено-голубых тонах, либо фон море (только не на весь слайд, естественно), чтобы была ассоциация с морем и зеленью, отдыхом, можно пляж (песок)

Текст:

1 слайд. ОТДОХНИ И ПРЕОБРАЗИСЬ С Art&Image! (все максимально крупно)

2 слайд. Неделя обучения и отдыха в солнечной Анталии!

3 слайд. Отель 5 звезд, гала-ужин, экскурсии!

4. слайд. Прием заявок до 20 июля! Звоните: 787-35-00, 787-35-05

Баннер будет располагаться в сайдбаре на http://www.portal-woman.ru/

12 лет назад
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
P_Helen
Елена 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Инифиативный работник. В краткие сроки переделала все, о чем попросили. Спасибо!
Чёткое техническое задание. Своевременная оплата.
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