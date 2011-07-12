Баннер "Обучение имиджу в Анталии"

Тематика баннера: обучение имиджу в Анталии, недельное обучение

Фон: желательно в сине-зелено-голубых тонах, либо фон море (только не на весь слайд, естественно), чтобы была ассоциация с морем и зеленью, отдыхом, можно пляж (песок)

Текст:

1 слайд. ОТДОХНИ И ПРЕОБРАЗИСЬ С Art&Image! (все максимально крупно)

2 слайд. Неделя обучения и отдыха в солнечной Анталии!

3 слайд. Отель 5 звезд, гала-ужин, экскурсии!

4. слайд. Прием заявок до 20 июля! Звоните: 787-35-00, 787-35-05

Баннер будет располагаться в сайдбаре на http://www.portal-woman.ru/