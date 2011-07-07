Флеш-баннер 530х100

Куплен данный шаблон для Joomla - http://osc4.template-help.com/joomla_30291/ Обратите внимание на меню с 4 картинками в центре экрана. Требуется добавить в пустой исходник этого меню наши картинки и объяснить как можно их поменять в случае необходимости.