Нужно 2 анимированных гиф-баннера + фавиконка

Мой сайт: lechenie-gipertonii.info/

Хочу "последние комментарии" удалить и на их место поставить 2 небольших баннера со ссылками на внутренние страницы

Для этого же сайта нужна фавиконка

У баннеров ширина примерно 190, высота – как получится, до 200 пикс.

Темы баннеров:

1. Помощь при гипертоническом кризе

2. Диета при гипертонии: рецепты блюд

Баннеры должны по оформлению гармонировать со всем остальным сайтом.