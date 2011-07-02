Флеш шапка-баннер на сайт. Текст + движение букв.

Нужно сделать активный флеш, размером 400х100 рх.

На белом (светло - сером ) фоне сделать надпись

МартаФон - большими волосатыми травой буквами , как бы из футбольного газона, буквы должны быть живые, т.е. при наведении они начинают двигаться, эти буквы должны быть похожи на ожившее поле, прорисовать нужно очень хорошо чтобы смотрелось, как живые буквы из травы газона.

И надпись под ними

прогнозы на спорт - можно простым видом, или с тенями, или как площадку в срезе, тут как сами придумаете,

нужно сделать все красиво и стильно, этот баннер нужен на двух языках, на английском будут такие же надписи

MartaFon

Sports Betting Tips

Выберу в проект того кто покажет лучшее (на мой взгляд) портфолио и назовет лучшую цену и сроки.