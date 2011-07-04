3 Баннера для сайта приема платежей за Webmoney

Необходимо разработать 3 баннера размерами:

1 - 100Х100

1 - 120Х240

1 - 468Х60

Gif или Flash особого значения не имеет, главное на выходе получить как сам баннер, так и его исходники. Размер баннеров до 20 кб.

Сайт, который необходимо рекламировать: paycon.ru

Особых притязаний к текстовке на баннерах нет, главное указать, что сервис дает доплату за пополнение.