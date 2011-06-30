Нужен GIF баннер для игры Urban Rivals

Требуются два статических (jpg) баннера, 680px на 247px, тематика отели Словении и курорты Словении. На баннере должна быть надпись, соответствующая теме, шрифт как на лого сайта, на баннере "Медицина Словакии". Сам сайт: http://slovenia-medical.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые Фрилансеры.
Требуется создать GIF баннер для игры Urban Rivals (http://www.urban-rivals.com/)
Пожелания к баннеру:
- Баннер должен быть аниме тематики – он будет крутиться на сайте www.animespirit.ru. Само собой, баннер должен быть кликабельным, но без раздражающих вещей типа мигания, ядовитых цветов и т.п.
- В баннере можно использовать только лицензионно чистые материалы. Например, при использовании аниме персонажа – нельзя брать картинку уже существующего, нужно рисовать самому (причем и персонаж в этом случае желательно выдумать).
- Баннер в gif
- Размер до 100 Кб
Пример уже существующих баннеров игры:
http://animespirit.ru/uploads/exchange/ur_gif/9c0fe5b4141ec4b49ed48f3feaaab1a9.gif
http://animespirit.ru/uploads/exchange/ur_gif/67aff5e8b20d1800ad982209bbe0157f.gif
http://animespirit.ru/uploads/exchange/ur_gif/729179af3ef0e6a54cdb0c73d69184aa.gif
http://animespirit.ru/uploads/exchange/ur_gif/c3eb18d331a4e0d3cfc56def8ab8d275.gif
Несколько исходников существующих баннеров:
http://www.deler.ru/pic/UrbanRivals.rar
http://animespirit.ru/uploads/exchange/ur_gif/Kenny_ru_300x250_less40.psd
http://animespirit.ru/uploads/exchange/ur_gif/Banners_src.zip
По срокам желательно уложиться до понедельника. Бюджет обсуждаемый, предлагайте варианты.
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