Нарисовать два баннера 330х60 и 170x65

$50
БаннерыЗавершен14 заявок253 просмотра
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Добрый день!

Ищу позитивного дизайнера, который возьмется создать 2 баннера.

Размер баннеров 330х60 и 170х65

Цель банера - банер должен помочь нам продать фирму с лицензиями связи (оператора связи).

Здесь можно посмотреть поподробней о продаваемом продукте.

http://telecomika.ru/product/show?id=6

Дизайн и текст баннера обсуждаем вместе, по результатам обсуждения работу выполняет Исполнитель.

Срок выполнения работы желательно до 01.07.2011г.

12 лет назад
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rd_md
37 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Мои лучшие рекомендации. Работа выполнена качественно и в срок.!
Спасибо за проект! Четкое ТЗ,моментальная оплата! Рекомендую как порядочного заказчика!!!
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