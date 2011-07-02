Заменить картинки во flash-баннере

На основании исходного материала, нужно сделать доработку. 1. Сменить дома на данные в приложении. 2. Сменить курсор на данный в приложении 3. По улице вдоль домов ходят люди - 4 человека. Если щелкаешь на дом – человечки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://hc.by/olga - центральный слайдер.
Исходник есть, вышлю ссылку на него по запросу. Картинки по размеру подогнаны, также вышлю.
Важно, чтобы эффект смены картинок сохранился один в один.
Понимаю, что работа очень простая, но надо.
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