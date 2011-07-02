Заменить картинки во flash-баннере

Сайт: http://hc.by/olga - центральный слайдер.

Исходник есть, вышлю ссылку на него по запросу. Картинки по размеру подогнаны, также вышлю.

Важно, чтобы эффект смены картинок сохранился один в один.

Понимаю, что работа очень простая, но надо.