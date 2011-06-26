88x31 дизайн счетчиков для рейтинга сайтов

На счетчике должно быть название сайта (3DTop.net), и две группы цифр - хиты и хосты. Ну в общем обычный счетчик. Сайт будет о комп графике, в основном 3D.

Сначала нужно будет отрисовать несколько вариантов разных но в одном цвете, я выберу лучший, дальше его размножить в разные цветовые гаммы (штук 10-15 в разном цвете).