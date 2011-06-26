Качественный флеш-баннер

Необходим флеш- баннер и флеш-меню в шапку сайта. Примерно похоже на следующее: http://www.templatemonster.com/demo/27100.html http://www.templatemonster.com/demo/28757.html http://www.templatemonster.com/demo/28753.html http://www.templatemonster.com/demo/33294.html Для баннера желательно, чтобы картинки и текст флеш брал из специальной папки. В предложении, пожалуйста, указывайте срок и цену. Оплата безопасной сделкой (или иной способ по договоренности).