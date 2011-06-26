Лично для Пеннер Людмила Алексеевна

Флеш баннер 400х400px, Картинка бекграунда при загрузке баннера выбирается случайная из предустановленного списка из десяти картинок 1.jpg ... 10.jpg , которые находятся в той же папке что и флеш. Цвет фона за бекграундом - белый. Картинка ...
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Создание flash баннера.
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