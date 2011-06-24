Сделать простенький GIF баннер

БаннерыЗавершен23 заявки343 просмотра
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Надо сделать простенький и яркий GIF баннер, который было бы видно на фоне 4х других баннеров

формат 468x70 и 230х60

12 лет назад
Rister
Максим 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
kriona
Карина 
39 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Люблю людей с чувством вкуса, которые сами могут что нибудь грамотное придумать
Отличный заказчик: легкость в общении, конкретная постановка задания, оплата в срок (даже раньше срока :)! ) - в общем все на высшем уровне. Рекомендую!
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