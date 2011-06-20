Кнопка 88*31

Нужно нарисовать несколько банеров различных форматов. Требуется дизайнер, который может делать динамические GIF-банеры и FLASH-банеры. Присылайте примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для форума Киева, необходимо создать симпатичную гиф-кнопку размером 88*31
На кнопке должно присутствовать название домена: ForumKiev.com
В остальном, проявляете свой креатив :)
Кнопку нужно выполнить хотя бы в 3 разных цветовых решениях.
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