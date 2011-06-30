Необходимо создать 4 баннера

$100
БаннерыЗавершен24 заявки402 просмотра
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Необходимо создать 4 банера, размеры и т.д сообщу в личке.

Интересует создание профессиональных банеров, а не текст на белом фоне.

12 лет назад
optimart
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$120
5 дней
Отличный спец ! Приятно работать, рекомендую.
Спасибо Александру за интересный проект и своевременную оплату.
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