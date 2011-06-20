Рекламный баннер 90х65 для рекламы сервиса

БаннерыЗавершен14 заявок268 просмотров
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Необходимо разработать баннер 90х65 для рекламы онлайн-сервиса набора банковских платежных поручений. Т.к. баннер разрабатывается для рекламной компании с оплатой за клики, он должен однозначно описывать содержимое сервиса.

Описание сервиса:

Сервис позволяет создавать и печатать банковские платежные поручения. Вести справочники получателей/отправителей, банков, назначений платежей.

12 лет назад
urbit
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена очень быстро и качественно. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
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