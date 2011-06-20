Динамичный баннер с размерами 728x90, 468x60, 300x250, 125x125, 88x31 для бесплатного сервиса для ручного обмена ссылками - http://www.turbo-link.ru Баннер должен цеплять внимание потенциального пользователя, вызывать интерес к сервису и желание добавить свои сайты для обмена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим не сложный, не дорогой gif или flash баннер по авто тематике.
крайний срок - завтра с утра баннер должен быть уже готов.
5 кадров в баннере:
1. логотип + название
2. вид оказываемых работ
3. вид оказываемых работ
4. сроки, качество, гарантии
5. контактная информация
пожалуйста оставляйте предложения с ценами и портфолио.
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