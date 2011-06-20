Необходим не сложный, не дорогой gif или flash баннер по авто тематике.

крайний срок - завтра с утра баннер должен быть уже готов.

5 кадров в баннере:

1. логотип + название

2. вид оказываемых работ

3. вид оказываемых работ

4. сроки, качество, гарантии

5. контактная информация

пожалуйста оставляйте предложения с ценами и портфолио.