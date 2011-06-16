Создание 2 flash баннеров

Нужно сделать не большой, но стильный баннер flash на шапку ИМ. 557*118 сайт www.acover.ru баннеров нужно порядка 10 шт. под каждую категорию товара свой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 2 flash баннера с анимацией, переходами и т.д.
1 баннер: разрешение - 486x60; 2 баннер: 728x90
Текст на баннерах: GameServers.kz Хостинг игровых серверов в Казахстане. Гигабитный интернет канал. Лучшие игровые сервера в Казнете.
Сайт: GameServers.kz
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