Создать анимированный flash-баннер

БаннерыЗакрыт12 заявок214 просмотров
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Требуется создать анимированный баннер для магазина электротехники.

Ориентировочное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1lPjmzQMn3MxhSGSL6lDkEe8uzPpn583tIjkZyTvsVLI/edit?hl=ru&authkey=CJLT8owE

Рассматриваются только заявки с конкретными сроками и стоимостью.

12 лет назад
Jtr
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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