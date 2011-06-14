Работа для креативного дизайнера.

БаннерыЗакрыт14 заявок249 просмотров
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Итак, есть интернет магазин, на данный момент в стадии доработки, в магазине есть 5 мест под баннера..

Необходимо создать 5 баннеров - обычные картинки без флеша, информационно-графические,с информацией о скидках,акциях, доставке, преимуществах и т.д.

Место размещения смотрите http://silver.socco.msk.su/index.php

13 лет назад
Hohmatch
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
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