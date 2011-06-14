Работа для креативного дизайнера.

Итак, есть интернет магазин, на данный момент в стадии доработки, в магазине есть 5 мест под баннера..

Необходимо создать 5 баннеров - обычные картинки без флеша, информационно-графические,с информацией о скидках,акциях, доставке, преимуществах и т.д.

Место размещения смотрите http://silver.socco.msk.su/index.php