Работа для креативного дизайнера.

Нужно сделать два баннера, указанных размеров. Есть пример, есть исходник с изображениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, есть интернет магазин, на данный момент в стадии доработки, в магазине есть 5 мест под баннера..
Необходимо создать 5 баннеров - обычные картинки без флеша, информационно-графические,с информацией о скидках,акциях, доставке, преимуществах и т.д.
Место размещения смотрите http://silver.socco.msk.su/index.php
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