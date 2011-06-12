Баннер для колесных дисков

Срочно требуется пару баннеров !! (СЕГОДНЯ) тема Скандинавский аукцион ! надо нарисовать пару баннеров для завлечения пользователей!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать анимированный flash баннер.
Размер 269*240
По сложности примерно вот такой: http://neova.auto.ru/get.php?args=TH5ULBf4RkD*aIRED8AXr6xvRlZ-GJNZMjZE85B67sinf8loQ1I6DYHzvBnImBfMrKz-adnTuLb1X7wLUfuNI9Rt3hLUCVklAmbGRpJPSO8bhmqKm70q*2ycK6zR7eDnjcuORmCrPOhmf4Xg29E1V7B7PWKddYqmukhRXK4gulk5vKJyB-vyNpSnDMDckNTIzvS7VUZFpIaCfL*3tvMWChzNoHQmzuM5X0bEwZ01a9D9BcwVlhBEaLOOKBNHmAh2CBOTzXkBeu-15TVZY-eZn4d3LpgDmT1Q%26kid=0
Подробности по запросу.
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