Нужен баннер.

Для рекламы юридической компании "Правовое Решение" www.lawsolution.ru необходимо создать два баннера. Баннеры будут размещены на сайте: http://spbland.ru/ Общие требования: 1. Баннер должен быть анимированым, но без мультиков (т.е. достаточно если будут летать, исчезать и появляться слова) 2. На 100% ...