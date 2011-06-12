Баннер

БаннерыЗавершен17 заявок471 просмотр
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Нужно сделать баннер, детали после выбора исполнителя.

13 лет назад
AYChe
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую!
Александр поставил чёткое ТЗ по которому было легко работать.Поправки вносил быстро и конкретно. Если вы цените время и уважаете конкретику - вам к Александру.Рекомендую.
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