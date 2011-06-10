Нужен баннер для компании

БаннерыЗакрыт7 заявок193 просмотра
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Здравствуйте, требуется один flash баннер, недорого. От исполнителей жду стоимости за следующие варианты баннеров (приводите стоимость по каждому) + хотелось бы глянуть на Ваше портфолио по разработке баннеров.

Технические требования к баннерам:

1. Главный баннер. Ширина: 100% (min видимая зона 730 пикселей), высота: 90 пикселей.

2. Центральный баннер. Ширина: 100% (min видимая зона 390 пикселей), высота: 130 пикселей.

3. Вертикальный баннер. Ширина: 240 пикселей, высота: 400 пикселей.

Формат: Flash версии 8, 9, 10

Вес: до 35 Kb !

ссылка вида getURL("ссылка", "_blank");

В личные сообщения прошу не писать, в скайп, аську и на мэил тоже.

Сообщения без указания стоимости и без портфолио не рассматриваются. Спасибо.

13 лет назад
wit-jl
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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