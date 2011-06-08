Сделать баннер размером 125х125

$5
БаннерыЗакрыт12 заявок342 просмотра
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Сделать баннер размером 125х125

для сайта http://www.prestashopmanager.com/

цель - максимальна кликабельность, тематичность и "продаваемость"

обязательно белый фон и черная рамка.

далее реализуйте за вашими идеями

13 лет назад
yaware
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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