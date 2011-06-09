Статический баннер 750x100

Требуется два флеш-баннера, 728х90 до 90 кб на два разных сайта. Также эти баннера просто оптимизнуть до 468 на 60. Т.е. рисуется два уникальных баннера 728х90 + их же под 468 на 60 без новых выдумок. Всё ...