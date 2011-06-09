Статический баннер 750x100

БаннерыЗавершен14 заявок208 просмотров
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Нужно нарисовать баннер рекламирующий программу Диетолог:

http://личный-диетолог.рф/Инструменты/Диетолог/

Размер 750 на 100, статический.

Оплата через webmoney

13 лет назад
Svetozor
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Баннер был сделан быстро. Качество хорошее. Нужный результат был достигнут с первого раза.
Комфортное сотрудничество, своевременная оплата. Рекомендую.
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