Два баннера

Требуется два флеш-баннера, 728х90 до 90 кб на два разных сайта.

Также эти баннера просто оптимизнуть до 468 на 60.

Т.е. рисуется два уникальных баннера 728х90 + их же под 468 на 60 без новых выдумок.

Всё должно быть очень ярко, красиво, связанно с заработком.

Цены не гните большие ;)

расчитываю на срок до 3-х часов сегодня.

Пишем только на аську 571-02-05 с портфолио сразу.