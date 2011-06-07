Два баннера

БаннерыЗавершен3 заявки148 просмотров
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Требуется два флеш-баннера, 728х90 до 90 кб на два разных сайта.

Также эти баннера просто оптимизнуть до 468 на 60.

Т.е. рисуется два уникальных баннера 728х90 + их же под 468 на 60 без новых выдумок.

Всё должно быть очень ярко, красиво, связанно с заработком.

Цены не гните большие ;)

расчитываю на срок до 3-х часов сегодня.

Пишем только на аську 571-02-05 с портфолио сразу.

13 лет назад
glebden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель, быстро и качественно выполнил работу :)
Глеб конкретно знает чего хочет и ясно излогает суть работы.Я ценю в людях конкретику.Рекомендую.
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