Создание Flash баннера

Срочно нужно сделать флеш-баннер. Размер - как на этом сайте http://forum.na-svyazi.ru/?showforum=74 Сделать нужно сегодня-завтра.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовить привлекающие, яркие флеш банера размером 468х60 и 230х300 на основе подготовленного слогана.
Давайте ссылки на портфолио с флеш банерами.
Подробности при переписке.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Изменить размер баннера с 260х110 на 230х230Завершен13 лет назад
Нужна разработка баннера gif - 468х60, анимационный, для сайта хостингаЗавершен13 лет назад
Нужно отрисовать 2 вида флешевых баннера (сделать 2 размера каждый - 300x250 и 728х90). Использовать нужно будет корпоративных героев (отрисовать с 0, но там не сложно). 1. Пляж, пальмы, шезлонг, на нем синий медведь ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать анимированный баннер 270х120 px в виде развивающегося фалага, на котором должна быть надпись "Акция" укажите пожалуйста примерную стоимость в предложении.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть баннер и есть его исходник. Надо оживить баннер - ничего сверхъестественного, но все должно выглядеть красиво. Размеры баннера 529px × 126px. Анимацию сделать в GIF т.е. флэш не нужен. Жду ваши предложения по цене и срокам. Спасибо.Баннеры21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо изготовить простой баннер (468*60) для веб сайта http://vostok.kharkov.ua/. Материалы необходимо найти в интернете по тематики сайта (ж/д вагоны, пломбировочные устройства, ножницы, и т.д). Формат: Flash.Завершен13 лет назад
- $35
Разработать Флеш анимацию для "шапки" сайта на основании предъявленного макета в psd ТЗ: 1. Должен вертеться ветрогенератор медленно 2. Должны исходить волны от инфракрасного излучателя медленно 3. Должны светить светильники не слишком ярко 4. Сама "шапка" должна ссылаться ...Завершен13 лет назад
- $25
Нужно создать баннер 220*600. баннер должен вписываться в дизайн левого сайд бара сайта игрушек для детей http://www.vek-detei.ru/ Содержание баннера должно быть сделано в стиле сайта http://www.4kinders.ru/ Картинки должны наплывать друг на друга. Картинки во вложении.Завершен13 лет назад
Создать флеш-баннер для онлайн казино. Сценарий - в личке.Завершен13 лет назад