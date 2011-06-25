Изменить размер баннера 230х230

Нужна разработка баннера gif - 468х60, анимационный, для сайта хостинга
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Изменить размер баннера с 260х110 на 230х230
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