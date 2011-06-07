Создание Flash баннеров

БаннерыЗакрыт22 заявки347 просмотров
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Нужно два баннера во флеше. Габариты первого width="220" height="100"

Второй WIDTH=800 HEIGHT= 165

И гиф баннерок вообще не во флеше а просто красивый рисунок.

13 лет назад
bilingual
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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