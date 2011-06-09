Требуется разработать рекламный баннер

Есть flash баннер с исходником размером 230х120 Нужно его переделать под размер 1024х60 (ширина 1024 должна быть резиновой (автоматическое изменение от 800 до 1280)) И ссылка перехода по баннеру должна передаваться через внешний параметр link1
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Баннер вакансия 240 на 400 для сайта rabota66.ru
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