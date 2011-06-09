Требуется разработать рекламный баннер

$100
БаннерыЗавершен3 заявки95 просмотров
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Баннер вакансия 240 на 400 для сайта rabota66.ru

13 лет назад
melofd
Денис 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
1 день
Очень приятная в общении и ответственная девушка. Баннер был разработан, с учетом срочности, профессионально и креативно. Анна именно тот человек, которому можно поручить работу и не волноваться. Она сама найдет оптимальное решение и обязательно Вам угодит. Чётко видит, понимает задачу и выполняет ёё на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Очередной заказ, очередные положительные эмоции от сотрудничества. Было очень приятно и легко работать. Задание было четко и ясно поставлено, все материалы предоставлены и оплата пришла вовремя. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую, как отличного работодателя. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем)
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