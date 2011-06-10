Установка ссылки в fla и запись в swf

Нужно сделать несколько анимированных баннеров для сайта. размер 150х70 пикс. (gif) Нужно предоставить по 2 варианта на каждый баннер. Оплата строго Яндекс Деньги, до 200 руб. за баннер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прилагаемый файл необходимо установить ссылку http://www.vologda.stream-info.ru/ru/promo/index.php?id4=18869
И записать в swf
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