Сделать отличный баннер по памперсам

Уважаемы фрилансеры!

Необходимо сделать банер для сайта: Giraffo.ru

Смысл банера заключается в эффективной продаже памперсов Merries и GooN

С помощью этого банера памперсы должны эффективно продаваться!!!

Банер не должен быть долгим. Он будет располагаться на главной странице. Человек зашедший на сайт должен быстро увидеть смысл банера, а не ждать секунд 30 пока все картинки покрутятся. Банер должен быть ярким и интересным.

Стоимость банера 1000 рублей

Жду ваших работ.