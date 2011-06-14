Создать анимированный Flash баннер 240*400

Здравствуйте!требуется создание банеров для автошколы по образцу-http://www.avtogai.ru/ банеров нужно много
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Создать креативный анимированный flash баннер формата 240*400 рассчитанный на привлечение молодой аудитории. Тематика баннера - HD фильмы онлайн.
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