Изготовление баннера для интернет-магазина

БаннерыЗакрыт22 заявки249 просмотров
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Необходимо изготовить 1 баннер для интернет-магазина.

Предпочтительно - творческий подход. Текст предоставим.

Размер баннера см. пример - http://read.ru/ (правый верхний угол)

13 лет назад
Giggs2011
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$52
2 дня
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