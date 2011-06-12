Изготовления flash баннера до 30 кб

БаннерыЗакрыт4 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изготовления flash банера до 30 кб 240X400

техническое задание.

1 страница)На фоне движущегося автомобиля "вазовского спортивного" (или стоящего) вылетает вкладка "профессиональный чип-тюнинг ниже вылетает вкладка "2-х,3-х, режимные программы на все модели ВАЗ+ CHEVROLET NIVA. снизу тел.

2 стр ) Появляется панель спортивной калины и постепенно начинает приближатся к тумблеру (на весь банер красивый спортивный 3-позиционый тумблер с надписями Спорт,город,трасса. ) в это время появляется рука и включает режимы.(или какойнибудь один режим)

3 стр ) Наши контакты. (сайт,страница в контакте и т.п.)

Для подробной информации о нашей деятельности посетите нашу страницу ВКОНТАКТЕ vkontakte.ru/chiplada

жду ваших предложений на мою личную почту [email protected]

13 лет назад
oooagp
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Сделать два баннера для сайта

    $30

    Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ: 1 банер (анимированный): Размер баннера 540*90. Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (по центру), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Анимированые баннеры (gif/flash), 3 штуки

    Необходимо сделать три красочных анимированых баннера на 2 разных тематики, для рекламы в приложениях ВКонтакте. Размеры баннеров 800*150. Основная задача - что бы пользователь обратил на него внимание и кликнул. Тематики 1. конкурс талантов 2. вопрос-ответ (аля ответы ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер

    Нужно сделать баннер, детали после выбора исполнителя.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Два анимированых баннера для юридической компании

    $50

    Для рекламы юридической компании "Правовое Решение" www.lawsolution.ru необходимо создать два баннера. Баннеры будут размещены на сайте: http://spbland.ru/ Общие требования: 1. Баннер должен быть анимированым, но без мультиков (т.е. достаточно если будут летать, исчезать и появляться слова) 2. На 100% ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать 2 несложных баннера

    Здравствуйте! Нужно нарисовать 2 несложных баннера: 1й: Есть исходная картинка (текст) и картинка при наведении в которую этот текст превращается. То есть по сути в свернутом положении надпись - аббревиатура, при наведении она разворачивается. Добавить красивый эффект. Сами картинки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад