Изготовления flash баннера до 30 кб

Изготовления flash банера до 30 кб 240X400

техническое задание.

1 страница)На фоне движущегося автомобиля "вазовского спортивного" (или стоящего) вылетает вкладка "профессиональный чип-тюнинг ниже вылетает вкладка "2-х,3-х, режимные программы на все модели ВАЗ+ CHEVROLET NIVA. снизу тел.

2 стр ) Появляется панель спортивной калины и постепенно начинает приближатся к тумблеру (на весь банер красивый спортивный 3-позиционый тумблер с надписями Спорт,город,трасса. ) в это время появляется рука и включает режимы.(или какойнибудь один режим)

3 стр ) Наши контакты. (сайт,страница в контакте и т.п.)

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