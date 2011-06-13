Сделать два баннера для сайта

$30
БаннерыЗавершен8 заявок237 просмотров
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Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ:

1 банер (анимированный):

Размер баннера 540*90.

Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (по центру), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет вместо центрального баннера "10% скидка пенсионерам".

Смысловая нагрузка баннера: клиент должен понять, что надо самому через систему On-line заказать цветы и, тогда он получит скидку 5% , а звонить по телефону если он в чем-то не разобрался или сомневается, но тогда он скидку не получит. Чтобы отсечь лишние звонки, а покупатель так и так будет регистрироваться и заказывать.

ВНИМАНИЕ! Приблизительный текст:" При On-line заказе цветов через сайт - покупателю предоставляется скидка 5%", текст можете менять по своему усмотрению, потом откорректируем вместе, главное, чтобы смысл баннера остался.

2 банер (немного анимированный):

Размер баннера 200*226.

Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (справа), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет вместо баннера "Упаковка цветов без составления букета".

Текст: Юридическими лицами и организациям предоставляем особые привилегии и скидки!

13 лет назад
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kriona
Карина 
39 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$30
2 дня
Карина справилась с заданием четко и на "5"! Меня порадовало то, что она точно уловила суть заказа и сделала так, что у меня не возникло никаких замечаний к ее работе! Быстро, оперативно и качественно! Рекомендую!
Очень рекомендую для сотрудничества! Было легко и приятно работать (безусловно и сама тема красивая :) ). И то что мне удалось сразу уловить суть задачи и реализовать (ее исходя из слов Николая) на отлично - это в бОльшей мере его же заслуга. Так как умение грамотно поставить задачу, подробно и исчерпывающе написать ТЗ всегда облегчает работу.
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