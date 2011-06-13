Сделать два баннера для сайта

Необходимо сделать три красочных анимированых баннера на 2 разных тематики, для рекламы в приложениях ВКонтакте. Размеры баннеров 800*150. Основная задача - что бы пользователь обратил на него внимание и кликнул. Тематики 1. конкурс талантов 2. вопрос-ответ (аля ответы ...
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Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ:
1 банер (анимированный):
Размер баннера 540*90.
Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (по центру), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет вместо центрального баннера "10% скидка пенсионерам".
Смысловая нагрузка баннера: клиент должен понять, что надо самому через систему On-line заказать цветы и, тогда он получит скидку 5% , а звонить по телефону если он в чем-то не разобрался или сомневается, но тогда он скидку не получит. Чтобы отсечь лишние звонки, а покупатель так и так будет регистрироваться и заказывать.
ВНИМАНИЕ! Приблизительный текст:" При On-line заказе цветов через сайт - покупателю предоставляется скидка 5%", текст можете менять по своему усмотрению, потом откорректируем вместе, главное, чтобы смысл баннера остался.
2 банер (немного анимированный):
Размер баннера 200*226.
Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (справа), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет вместо баннера "Упаковка цветов без составления букета".
Текст: Юридическими лицами и организациям предоставляем особые привилегии и скидки!
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