Сделать два баннера для сайта

Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ:

1 банер (анимированный):

Размер баннера 540*90.

Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (по центру), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет вместо центрального баннера "10% скидка пенсионерам".

Смысловая нагрузка баннера: клиент должен понять, что надо самому через систему On-line заказать цветы и, тогда он получит скидку 5% , а звонить по телефону если он в чем-то не разобрался или сомневается, но тогда он скидку не получит. Чтобы отсечь лишние звонки, а покупатель так и так будет регистрироваться и заказывать.

ВНИМАНИЕ! Приблизительный текст:" При On-line заказе цветов через сайт - покупателю предоставляется скидка 5%", текст можете менять по своему усмотрению, потом откорректируем вместе, главное, чтобы смысл баннера остался.

2 банер (немного анимированный):

Размер баннера 200*226.

Баннер будет находиться на гл.стр. сайта дарите-цветы.рф (справа), поэтому концепция баннера такая же как и сам сайт, дизайн яркий и привлекательный. Располагаться баннер будет вместо баннера "Упаковка цветов без составления букета".

Текст: Юридическими лицами и организациям предоставляем особые привилегии и скидки!