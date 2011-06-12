Анимированые баннеры (gif/flash), 3 штуки

Необходимо сделать три красочных анимированых баннера на 2 разных тематики, для рекламы в приложениях ВКонтакте. Размеры баннеров 800*150.

Основная задача - что бы пользователь обратил на него внимание и кликнул.

Тематики

1. конкурс талантов

2. вопрос-ответ (аля ответы mail.ru)

3. онлайн журнал для девушек и парней

Обязательно указывайте стоимость и время выполнения работы, а так же формат, в котором будет сделан баннер.

Приоритеты будут уделяться тем пользователям, которые смогут показать наброски фона, или, как минимум, текста, которые будут на баннере.