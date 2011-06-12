Анимированые баннеры (gif/flash), 3 штуки

БаннерыЗакрыт7 заявок236 просмотров
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Необходимо сделать три красочных анимированых баннера на 2 разных тематики, для рекламы в приложениях ВКонтакте. Размеры баннеров 800*150.

Основная задача - что бы пользователь обратил на него внимание и кликнул.

Тематики

1. конкурс талантов

2. вопрос-ответ (аля ответы mail.ru)

3. онлайн журнал для девушек и парней

Обязательно указывайте стоимость и время выполнения работы, а так же формат, в котором будет сделан баннер.

Приоритеты будут уделяться тем пользователям, которые смогут показать наброски фона, или, как минимум, текста, которые будут на баннере.

13 лет назад
InAeternum
Андрей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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