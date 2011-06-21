Анимированный gif-баннер (или flash) 170*170

$10
БаннерыЗавершен11 заявок223 просмотра
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Нужен анимированный баннер, размер 170*170px

Стильный, кликабельный, продающий

Баннер нужен для интернет-магазина мужских интимных тренажеров, сайт ru-extender.ru, размещение на стороннем ресурсе

Во вложении баннер, который нравятся, хотелось бы что-то в этом стиле.

ICQ 611389571

13 лет назад
Tiziana
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Не пожалела, что выбрала именно этого исполнителя! Сделал быстро, качественно и интересно! Рекомендую
Все супер. рекомендую.
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