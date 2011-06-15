Шапка сайта в gif/jpg и флеш

$100
БаннерыЗавершен11 заявок211 просмотров
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Создать 2 банера

1. 300х93

2. 640х93

на первом логотим и телефон, на втором текстовки на приличном фоне

логотип есть только в бмп

как всегда, нужно все быстро :-)

13 лет назад
serega7456
Сергей 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
1 день
Все сделано быстро, творчески, а главное красиво. Все замечания и пожелания доделаны мгновенно! Очень рекомендую.
Очень приятно было работать, быстро нашли общий язык, оплата без задержек.
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