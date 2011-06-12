Необходим Flash баннер 468x60px

Создать 2 банера 1. 300х93 2. 640х93 на первом логотим и телефон, на втором текстовки на приличном фоне логотип есть только в бмп как всегда, нужно все быстро :-)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе требуются услуги по разработки красивых flash баннеров для рекламы аквариумного оборудования, акциях на форумах и на сайте
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