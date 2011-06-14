Срочно требуется пару баннеров (Сегодня)

$10
БаннерыЗавершен7 заявок273 просмотра
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Срочно требуется пару баннеров !! (СЕГОДНЯ)

тема Скандинавский аукцион !

надо нарисовать пару баннеров для завлечения пользователей!

13 лет назад
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Молодец ! быстро и адекватно сработал) рекомендую
Евгений сразу дал понять что надо делать и расписал ТЗ.Конкретика и внятность.Мои рекомендации.
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